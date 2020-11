Cuccioli di cane restano intrappolati in un tombino a Teggiano. Salvati dai Vigili del Fuoco

Brutta avventura a lieto fine per tre cuccioli di cane finiti in un tombino per la raccolta delle acque in località Prato a Teggiano.

Gli sventurati animali sono rimasti intrappolati nel tombino presente a bordo strada profondo circa due metri e mezzo e con le tubature interne lunghe circa 25 metri. Ad allertare i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina è stata una volontaria che ha notato gli animali in difficoltà.

Ardue le operazioni di recupero per i caschi rossi guidati dal Capo Reparto Eugenio Siena che, nonostante il cunicolo angusto, sono comunque riusciti ad estrarre i tre cuccioli e a salvargli la vita.

Ancora una volta il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare animali in difficoltà.

– Chiara Di Miele –