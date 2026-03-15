Sgomento a Polla, al confine con il comune di Sant’Arsenio, per il ritrovamento di alcuni cuccioli di cane abbandonati.

La cucciolata è stata notata nella vegetazione e sono immediatamente state allertate le autorità ad intervenire sul posto. I cagnolini, di cui uno morto, avevano ancora il cordone ombelicale attaccato e gli occhi chiusi.

Presenti sul posto il sindaco di Polla Massimo Loviso e i Carabinieri del locale Nucleo Forestale, i quali avvieranno gli accertamenti necessari per risalire al responsabile dell’abbandono.

Chiunque dovesse avere informazioni utili può rivolgersi alle autorità competenti, ricordando che l’abbandono di un animale non è solo un gesto crudele, ma un reato punibile dalla legge.