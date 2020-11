CSV Sodalis di Salerno promuove le Micro Azioni Natalizie per supportare l’agire solidale in provincia

MAN – Micro Azioni Natalizie. Un calendario di iniziative solidali da realizzare con le associazioni della provincia di Salerno. A promuoverlo Sodalis, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, nell’ambito delle azioni di animazione territoriale.

Obiettivo delle MAN è diffondere la cultura della solidarietà, della prossimità, della pace e non violenza e della promozione della cultura del volontariato con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria che ha di nuovo colpito la nostra regione. Un calendario di eventi natalizi e di solidarietà insieme alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Salerno.

La richiesta di partecipazione da parte delle associazioni dovrà avvenire attraverso la compilazione del form online presente sul sito del CSV di Salerno. La raccolta delle adesioni al progetto sarà valida fino alle ore 13.30 del 30 novembre.

“Le MAN sono un importante tassello di una ben più ampia programmazione tesa a rispondere ai sempre più numerosi ed urgenti bisogni di solidarietà, ancor più pressanti in questo periodo – commenta il presidente di Sodalis CSVS Agostino Braca – L’emergenza sanitaria non ferma certo l’agire volontario, ma piuttosto ci sprona a rafforzare l’impegno concreto del CSV nel supportare il mondo del Volontariato soprattutto in questa fase. Stiamo inoltre lavorando alla programmazione delle attività per l’anno 2021, oltre a fornire servizi di formazione, comunicazione, consulenza e logistica”.

– Chiara Di Miele –