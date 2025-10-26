Continua a cedere il pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona” a Torrione di Salerno, nonostante le segnalazioni che da più tempo si susseguono sulla manutenzione della struttura frequentata da sportivi e famiglie.

Ieri è stato chiuso al pubblico per motivi di sicurezza dopo che la pista esterna si è sollevata ed è crollata parte della pavimentazione.

Parte del pattinodromo era stata già interdetta nella scorsa primavera.

Del cedimento sono stati informati i tecnici comunali e la Polizia Municipale che domani effettueranno un sopralluogo congiunto per accertare i danni e stabilire come procedere alla messa in sicurezza.

Il pattinodromo era stato riaperto nel 2019 dopo una serie di lavori di ammodernamento.

“Era già tutto previsto. Come annunciato il pattinodromo ha retto ma poi non ha potuto resistere ancora alle palle e alle pippe dei nostri amministratori. Adesso il pattinodromo non c’è più” scrivono sulla pagina Fb “Figli delle chiancarelle” dove più volte era stata segnalata la precarietà della struttura sportiva.