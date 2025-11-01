Crollo al pattinodromo di Salerno. Vincenzo De Luca:”Abbiamo deciso di impegnare fondi regionali”
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rassicura sul destino del pattinodromo di Torrione, che di recente ha subito un cedimento a causa dell’erosione costiera ed è stato chiuso al pubblico.
Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato dei sopralluoghi per stimare i danni subiti e chiedere un finanziamento regionale.
Ieri De Luca ha precisato: “Abbiamo deciso di impegnare fondi regionali. Daremo un aiuto per la riqualificazione del pattinodromo di Torrione. Complice l’erosione marina, c’è stato un cedimento strutturale“.
La Regione dovrebbe mettere a disposizione 2 milioni di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della frequentata struttura sportiva salernitana.
