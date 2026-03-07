Crolla l’asfalto stradale sulla Sp 82 a Policastro Bussentino. Disagi per i cittadini
Peggiora la situazione lungo la Strada Provinciale 82, l’arteria che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina.
Nel tratto di località Salise, già interessato da un cedimento nei giorni scorsi, si è registrato un nuovo crollo dell’asfalto. Un ulteriore episodio che conferma la gravità del quadro ed accresce la preoccupazione tra cittadini e amministratori.
La strada risulta già chiusa al traffico con inevitabili disagi per residenti, lavoratori ed attività della zona.
La situazione, infatti, appare in netto peggioramento rispetto ai primi segnali di dissesto emersi nelle scorse giornate. Proprio per affrontare l’emergenza è stato già attivato un tavolo tecnico in Provincia. Si punta, inoltre, a definire soluzioni efficaci e tempi certi per il ripristino della viabilità.
La priorità resta quella di ridurre al minimo i disagi per la popolazione e per il tessuto economico del territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco facente funzioni Virgilio Giudice, ha assicurato massima attenzione sull’evolversi della vicenda.