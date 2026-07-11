Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato per la Campania 742 milioni di euro per la crisi idrica che attanaglia tutta la nazione. Si tratta della cifra più alta tra tutte le regioni, per un totale di 41 interventi.

Sono risorse che serviranno a rafforzare la resilienza delle reti, ridurre le perdite, migliorare l’efficienza del servizio, il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture.

Il programma nazionale degli investimenti conta 733 interventi per un valore di oltre 6 miliardi di euro, a cui si aggiungono un miliardo di euro per il settore idrico potabile e 700 milioni per interventi destinati all’uso irriguo.

Alla provincia di Salerno e alle sue infrastrutture idriche saranno destinati 108 milioni di euro.

Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato la cabina di regia sulla crisi idrica. Il Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Prefetto Fabio Ciciliano, ha illustrato il quadro aggiornato della situazione idrica nazionale, evidenziando un miglioramento delle condizioni nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno. Nel corso dei lavori Angelica Catalano, Direttore della Direzione Generale Dighe e Infrastrutture Idriche del Ministero, ha poi illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico.

Salvini ha sottolineato come la gestione dell’acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione, rapidità di intervento e una visione di lungo periodo. Il ministro ha ribadito l’impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi di euro già programmati aggiunge le nuove misure in arrivo per circa 1,7 miliardi di euro a conferma dell’impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.