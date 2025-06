L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, a seguito delle scarse precipitazioni sia nevose che piovose e delle alte temperature che determinano una ridotta disponibilità di acqua, ha emanato l’ordinanza che introduce misure urgenti e vincolanti per fronteggiare la crisi idrica.

Il sindaco Domenico Cartolano ha disposto il divieto, con decorrenza immediata, di utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quello igienico e domestico, in particolare per il lavaggio di veicoli, cortili e marciapiedi, il riempimento di piscine private, fontane e vasche ornamentali, l’irrigazione di orti e giardini e tutti gli altri usi impropri dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica.

I divieti non si applicano ai servizi pubblici di igiene urbana e a tutela del bene pubblico.

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni che vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

Il sindaco invita tutta la cittadinanza ad un uso responsabile della risorsa idrica, evitando ogni tipo di spreco, adottando ogni accorgimento teso al contenimento dei consumi, in modo particolare nelle ore di maggiore richiesta, e a non prelevare acqua potabile per usi non consentiti.

“L’Amministrazione comunale ringrazia sin da ora tutti i cittadini per la collaborazione ed il senso di responsabilità che vorranno dimostrare. La tutela della risorsa idrica è un dovere di tutti: solo attraverso comportamenti virtuosi e solidali sarà possibile garantire l’acqua a ogni famiglia, senza penalizzare le fasce più fragili della popolazione” fanno sapere dal Comune.