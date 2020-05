è indirizzata Agli Esponenti del PD e dell’ex UDC che hanno stipulato l’accordo per la formazione dell’attuale Amministrazione del Consorzio di Bonifica “Vallo di Diano e Tanagro” per dire loro che, così come hanno contribuito per la formazione dell’attuale Maggioranza al Consorzio di Bonifica, ci diano una mano per farci sedere tutti intorno ad un tavolo al fine di verificare se è possibile costruire una visione comune e un programma operativo condiviso che stabilisca una volta per tutte regole, criteri, metodi, procedure. Le divergenze nascono dalla mancanza di collegialità a monte delle sedute di Consiglio o della Deputazione e dal fatto che si naviga a vista o si va sotto traccia. Siamo giusto a metà percorso: un anno e mezzo è trascorso, un altro anno e mezzo ci resta per la fine della consiliatura. Siamo ancora in tempo per darci una rotta! Facciamo tutti uno sforzo per farlo! E’ nell’interesse del Consorzio e dei Consorziati! Per quanto ci riguarda non vogliamo sprecare tempo in diatribe improduttive, che ci fanno avvertire la sensazione di combattere contro i mulini a vento. Né ci piace essere ritenuti oppositori o bastian contrari. Se dobbiamo farci ancora il “sangue amaro” per diversità di visione all’interno di questa compagine, crediamo che ognuno di noi due autonomamente valuterà se rimettere l’incarico all’Ente che glielo ha conferito, ringraziando chi lo ha proposto e chi lo ha nominato;