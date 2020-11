Covid. Salgono a 53 i contagiati a Teggiano, nuovi casi positivi a Buonabitacolo

Un incremento di casi positivi al Covid-19 si registra a Teggiano nelle ultime 24 ore. In totale i cittadini teggianesi attualmente positivi sono 53. L’ultimo report, quello del 14 novembre, ne contava 38.

Sono invece 71 i contatti di caso che si trovano in quarantena e che al momento risultano negativi.

Come annuncia il sindaco Michele Di Candia, verranno incentivati i controlli per far sì che vengano rispettate le misure rigorose e restrittive imposte dall’ingresso della Campania nella Zona Rossa.

Nei giorni scorsi l’ASL Salerno ha comunicato altri 9 casi positivi a Buonabitacolo, di cui 5 uomini e 4 donne, tutti collegati a persone già contagiate. Come annunciato dal sindaco Giancarlo Guercio al momento in paese ci sono 35 positivi, di cui 3 ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale di Polla e 3 presso altre strutture ospedaliere. I guariti sono 10, mentre purtroppo i decessi totali sono 3.

“Al momento non si registrano situazioni critiche – dichiara Guercio – . La maggior parte dei positivi appare asintomatica e solo alcuni presentano sintomi lievi. A tutti i positivi gli auguri di pronta guarigione“.

– Chiara Di Miele –