Covid, nuovi contagi in provincia di Potenza. Numerosi i casi registrati a Lauria

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sabato e domenica sono stati processati 1.923 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 281 (262 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le altre, 2 persone di Avigliano, una di Balvano, una di Bella, 6 di Lagonegro, 33 di Lauria, 6 di Marsicovetere, una di Paterno, 23 di Potenza, 10 di Sant’Arcangelo, una di Sarconi, una di Sasso di Castalda, 5 di Satriano, 4 di Spinoso, una di Trecchina, una di Viggiano in isolamento a Tito.

Nelle stesse giornate sono guarite 60 persone, di cui 57 residenti (uno straniero in isolamento a Viggianello, uno di Atella, 2 di Avigliano, uno di Banzi in isolamento a Palazzo San Gervasio, uno residente in Emilia Romagna in isolamento a Castelluccio Inferiore, 5 di Brienza, uno di Francavilla, 17 di Genzano, 7 di Lavello, 3 di Marsico Nuovo, uno di Melfi, 2 di Moliterno di cui uno in isolamento a Potenza, uno residente in Sicilia in isolamento a Rotonda, 5 di Potenza di cui uno in isolamento a Sant’Angelo Le Fratte, uno di Rionero in Vulture, 2 di Rotonda, uno di Ruvo del Monte, uno di Sant’Angelo le Fratte, uno di Tramutola, uno di Venosa, 5 di Viggianello) e sono morte 4 persone (una di Melfi, una di Venosa, una di Potenza, una di Satriano).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.196 e di questi 5.016 si trovano in isolamento domiciliare.

