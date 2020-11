Covid. Nuovi casi ad Eboli, San Gregorio Magno, Contursi, Sicignano, Campagna e Oliveto Citra

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato che sono 4 le persone guarite e 33 i nuovi positivi di Eboli. Sale quindi a 421 il numero complessivo degli ebolitani attualmente contagiati dal Covid-19.

Il sindaco facente funzioni Luca Sgroia ieri ha riunito le funzioni operative del Centro Operativo Comunale. Presenti all’incontro la Polizia Municipale, Annarita Longobardi della Croce Rossa Italiana, Raffaella Ruggiada, capo nucleo della Protezione Civile, Carlo Lamberti, capo nucleo degli Ispettori Ambientali, Silvana Scocozza della Funzione Comunicazione e Matteo Balestrieri dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo. La riunione è stata organizzata per facilitare il coinvolgimento di quante più forze possibili nel lavoro di controllo del territorio, al fine di vigilare sul corretto rispetto delle disposizioni impartite. L’incontro è servito anche ad organizzare in modo ancora più puntuale la macchina degli aiuti ai concittadini in regime di quarantena obbligatoria. “Stiamo attraversando ancora una fase critica dell’emergenza in Città, – dichiara Sgroia – occorre il contributo responsabile di ogni cittadino al fine di arginare la diffusione del virus“.