Covid. Nuovi casi a Piaggine, Contursi, Sicignano e San Gregorio Magno

Due nuovi casi di contagio da Covid a Piaggine. Ad annunciarlo è il sindaco Guglielmo Vairo.

“È stato comunicato telefonicamente al Sindaco dal diretto interessato, la positività sua e quella di un membro della sua famiglia – afferma -. I due casi si erano già responsabilmente autoisolati, prima ancora di effettuare il tampone, appena hanno saputo della positività di un loro contatto. Sono i comportamenti responsabili che ci salveranno. Tutti siamo esposti al virus“.

Un nuovo caso positivo anche a Contursi Terme dove attualmente i contagiati complessivi sono 9. “Invitiamo tutti a collaborare e a rispettare le regole dettate per evitare il contagio da Covid” fanno sapere dall’Amministrazione comunale.

Un contagio nuovo anche a Sicignano degli Alburni. Si tratta di una persona già in quarantena che presentava tutti i sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus. Il suo stato di salute è già monitorato da giorni e non desta preoccupazione. In paese i casi totali sono 34.

Altre due persone sono risultate positive al Covid a San Gregorio Magno. Una è domiciliata ma non residente in paese. Si trovano in isolamento domiciliare da più giorni e non presentano sintomi. I positivi attualmente sono in tutto 11.

– Chiara Di Miele –