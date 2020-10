Covid, le proposte della Confesercenti Campania a De Luca. Aquino: “Tutela del lavoro e della salute”

La Confesercenti Campania, attraverso il Presidente Vincenzo Schiavo, e la Confesercenti provinciale Salerno attraverso Raffaele Esposito ha esposto delle proposte a sostegno del comparto del commercio, turismo e servizi al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il documento è giunto dopo l’invito di quest’ultimo alle associazioni di categoria ad elaborare delle proposte anche di natura economica in merito all’emergenza sanitaria Covid-19.

“Alla luce delle ultime notizie sul diffondersi del contagio nella nostra Regione, ed all’esito di quanto da Lei comunicato in merito alla volontà ripristinare un lockdown totale – si legge nel documento – ci preme evidenziarle che tale provvedimento comporterebbe una crisi economica senza precedenti perché tanti imprenditori, già stremati e stressati finanziariamente da quello precedente, con una nuova simile ordinanza si troverebbero costretti a chiudere le attività anche attraverso procedure concorsuali. In prima applicazione dell’Ordinanza 83 le imprese della ristorazione e pubblici esercizi già dalle ore 21 hanno registrato un calo di avventori e di prenotazioni pari ad oltre l’80% delle persone che normalmente di sera si reca presso ristoranti, pub, pizzerie. Ciononostante, siamo consapevoli della necessità di alcune misure restrittive utili per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e siamo consapevoli che sia necessario per il rispetto di queste misure una presenza massima della Forze dell’Ordine, dell’Esercito e dove è possibile della vigilanza privata disciplinata dalla normative prefettizie, dichiarandoci disponibili ad aprire un Tavolo tecnico con Prefettura e Questura per il coinvolgimento sul territorio di società di vigilanza privata armata al fianco delle Forze a ciò preposte”.

Le richieste inviate sono:

Apertura immediata di un Tavolo di Crisi Nazionale

Interventi economici a fondo perduto per le imprese del turismo, ristorazione, pubblici esercizi, esercizi commerciali operanti nell’indotto etc.. pari al 30% del fatturato registrato nell’anno precedente e per le nuove imprese dei diversi settori operanti dal mese di ottobre 2019 un contributo a fondo perduto pari al 30% della media dei ricavi dell’anno precedente delle imprese similari

Linee di credito garantite al 100% dal Medio Credito Centrale, che vadano a coprire gli impegni finanziari delle imprese hanno contratto con i fornitori

Sospensione dei contratti di locazione per tutte le imprese del commercio, turismo e servizi fino al 31 gennaio 2021

Moratoria e sospensione di tributi comunali, regionali e nazionali, fitto, RID assegni etc.. fino al 31 dicembre

Moratoria di 3 mesi su tutti gli impegni finanziari in essere, ivi incluse le linee di credito a qualsiasi titolo erogate dagli istituti di credito

Sospensione degli atti giuridici che riguardano le imprese, constatata la crescente richiesta di procedure fallimentari

Immediati pagamenti della CIG in deroga per i nostri dipendenti, anche con acconti del 70-80% Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi

Contributo a fondo perduto per palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale divertimento, spettacolo viaggiante, parchi divertimento e tutte quelle attività che non hanno la possibilità di svolgere il proprio esercizio

Contributi a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche e ai quali in questi mesi è stata inibita l’attività commerciale da moltissime Amministrazioni Comunali in Campania

“Per sensibilizzare gli esercenti al controllo del contagio all’interno delle proprie attività – spiega ancora Confesercenti – proponiamo l’istituzione di tamponi periodici a tutto il personale, inclusi gli stessi imprenditori, in modo da mappare tempestivamente situazioni di contagio, ma allo stesso modo riteniamo sia doveroso da parte dello Stato e della Regione sostenere finanziariamente gli imprenditori colpiti dal virus che necessitano di isolamento e gli imprenditori colpiti dalle ordinanze restrittive, con una diaria giornaliera su base percentuale del 25% rispetto ai ricavi medi registrati nell’anno precedente per tutta la durata della chiusura dell’attività, perché molte realtà imprenditoriali del nostro territorio si basano principalmente sulla forza lavoro dei titolari e sul loro reddito che nella maggior parte dei casi rappresenta un monoreddito familiare. Ribadiamo anche in questa occasione, la disponibilità ad aprire un Tavolo di confronto per il coinvolgimento in maniera straordinaria degli operatori del trasporto turistico a supporto del servizio pubblico”.

“In conclusione, riteniamo che la libertà dell’individuo vada posta sempre in primo piano e pertanto, pur sapendo che non spetta a noi stabilirlo né suggerirlo, invitiamo la Regione a garantire la necessaria assistenza sanitaria mediante utilizzo delle strutture sanitarie private, dell’utilizzo di alberghi per la degenza di malati Covid asintomatici e dell’instaurazione di partenariati compensativi con altre Regioni per la mobilità di medici e infermieri a supporto delle situazioni più emergenziali. Infine, nel ribadire la nostra contrarietà al lockdown generalizzato che rischia di trasformare l’attuale crisi economico sociale in una vera e propria catastrofe, pur riconoscendo che la salute rimane la priorità, è indispensabile per noi e per il ruolo che rivestiamo, mantenere il maggior numero possibile di attività economiche in vita, pur garantendo la sicurezza di tutti”.

Un documento ripreso e sostenuto anche da Maria Antonietta Aquino, Presidente Confesercenti Vallo di Diano: “Tre cose sono essenziali – spiega – Invochiamo la conservazione dei posti di lavoro, la tutela della salute e la libertà dell’individuo. A tal proposito esortiamo la Regione Campania a coinvolgere le associazioni di categoria in ogni decisione che tocchi la sfera dell’economia e del commercio mediante l’istituzione di tavoli tecnici, se servono anche permanenti sia a livello regionale che nazionale. La Confesercenti c’è ed è accanto ai suoi associati”.

La Aquino ha inoltre sottolineato, a nome di tutta Confesercenti, “la lontananza da parte dell’associazione e delle imprese associate dagli episodi di violenza verificatesi nei giorni scorsi”.

– Claudia Monaco –