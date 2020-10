Dopo le limitazioni agli orari di apertura imposti dalla nuova ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i commercianti scendono in piazza.

È in programma per giovedì 8 ottobre, alle ore 11, una manifestazione dell’associazione “Commercianti per Salerno” in Piazza Amendola, davanti alla sede della Prefettura.

“I commercianti temono per le ripercussioni che ci potrebbero essere a seguito della nuova ordinanza di De Luca – fa sapere l’associazione – a partire dalla riduzione del personale agli incassi ridotti. L’auspicio è che si possa trovare un’intesa per non danneggiare ulteriormente una categoria già seriamente colpita dal precedente lockdown”.

– Claudia Monaco –