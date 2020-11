Covid in Basilicata. Nuovi contagi a Tito, Lagonegro, Marsicovetere, Tramutola, Paterno, Potenza e Lauria

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 2.147 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 290 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate nel Potentino riguardano 3 persone ad Avigliano di cui una in isolamento a Tito, una a Balvano in isolamento a Tito, una a Baragiano, una a Barile, 7 a Bella, una a Corleto Perticara, 4 a Lagonegro, una a Latronico, 2 a Lauria, 3 a Lavello, 2 a Maratea, 6 a Marsicovetere, una a Moliterno, una a Muro Lucano, 14 a Paterno, 2 a Picerno di cui una in isolamento a Tito, 13 a Pignola, 32 a Potenza, una a Rivello, una a Sant’Angelo Le Fratte, una a Sasso di Castalda, 3 a Satriano, 11 a Tito di cui una in isolamento a Potenza, 2 a Tramutola di cui una in isolamento a Tito, 3 a Vietri di cui una in isolamento a Tito.

Nella stessa giornata sono guarite 11 persone e sono decedute 2 persone.

I lucani attualmente positivi sono 4.592.

