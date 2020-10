Covid in Basilicata.Nuovi casi a Potenza, Lagonegro, Avigliano, Ruoti, Sasso di Castalda, Sant’Angelo Le Fratte

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che nei giorni 17 e 18 ottobre sono stati processati 1.330 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 80 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le altre, 12 persone residenti ad Avigliano, una residente a Baragiano, una persona residente a Vaglio di Basilicata da riferirsi ad una casa di riposo di Potenza e attualmente ricoverata, una residente a Sant’Angelo le Fratte, 20 residenti a Potenza, una residente a Ruoti, due residenti a Pignola, uno straniero in isolamento nel comune di Lavello, una residente a Lagonegro, una residente a Sasso di Castalda, una residente in Toscana ed in isolamento a Corleto Perticara.

Inoltre sono guarite 9 persone ed è deceduta una persona residente a Moliterno.

I lucani attualmente positivi sono 595 e di questi 543 si trovano in isolamento domiciliare.

– Claudia Monaco –