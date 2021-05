Covid in Basilicata. Nelle ultime ore soltanto 82 nuovi casi di contagio e 267 persone guarite

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 1484 tamponi molecolari per la ricerca di Covid-19, di cui 82 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 3 persone residenti ad Acerenza, una ad Atella, 2 ad Avigliano, una a Baragiano, una a Bella, 2 a Ferrandina, 12 a Lagonegro, 2 a Lavello, una a Matera, 10 a Melfi, una a Miglionico, 2 a Muro Lucano, 2 a Nova Siri, una a Picerno, una a Pignola, una a Pisticci, 3 a Policoro, 7 a Potenza, 2 a Rionero in Vulture, 15 a Rivello (di cui 2 in isolamento a Nemoli), una a Rotondella, 2 a Ruvo del Monte, una a Sant’Angelo Le Fratte, una a Satriano di Lucania, 2 a Stigliano, una a Tolve, 2 persone residenti in Calabria in isolamento a Potenza, 2 persone residenti in Campania e lì in isolamento.

Sono 3 le persone decedute, residenti in Basilicata: una ad Atella, una a Matera, una a Policoro (quest’ultima morta lo scorso 8 maggio).

Le persone guarite sono 267, di cui 262 residenti in Basilicata: 2 residenti ad Anzi (in isolamento a Potenza), 7 ad Atella, uno ad Avigliano, uno a Baragiano (in isolamento a Potenza), uno a Ferrandina, uno a Francavilla in Sinni, uno a Latronico, uno a Laurenzana, 2 a Maratea, uno a Marsico Nuovo (in isolamento a Paterno), uno a Marsicovetere, 12 a Matera, uno a Melfi, uno a Miglionico, 4 a Montalbano Jonico, uno a Nova Siri, 4 a Paterno, uno a Pietragalla (in isolamento a Potenza), 14 a Policoro, 7 a Pomarico, 189 a Potenza, 5 a Rionero in Vulture (di cui uno in isolamento a Salandra), uno a Rotondella, 2 a Senise, uno a Teana, una persona residente in Emilia Romagna in isolamento a Matera, 2 persone residenti nel Lazio una in isolamento a Matera e una a Potenza, 2 persone residenti in Puglia in isolamento a Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5529, di cui 5393 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 136.

– Chiara Di Miele –