Covid, il sindaco di Teggiano:”Sono 15 nel complesso le persone positive in città, situazione sotto controllo”

Con una diretta Fb il sindaco di Teggiano Michele Di Candia ha fatto il punto della situazione sui casi di contagio da Covid-19 presenti sul territorio comunale. Attualmente sono 15 le persone positive in isolamento.

“La situazione è sotto controllo, ma voglio raccomandare a tutti le piccole regole che dobbiamo rispettare – ha dichiarato Di Candia -. Non c’è la serenità tale che ci porta ad essere rilassati, anche se il contagio non è come all’inizio perchè abbiamo tanti asintomatici che possono restare a casa“.

Importante l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani, come evidenziato dal primo cittadino. “Dateci ancora una volta una mano – ha continuato – ce la dobbiamo mettere tutta perchè insieme possiamo abbattere questo momento così difficile. Purtroppo il Governo e la Regione ci impongono certe regole ma lo fanno a fin di bene. So che l’economia sta subendo tanto, ma noi dobbiamo vincere questa battaglia“.

Di Candia ha chiarito che a Teggiano non ci sono casi gravi e che i contatti di caso sono stati tutti ricostruiti.

– Chiara Di Miele –