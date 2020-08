Covid e rientri dalla Sardegna. L’ASL Salerno invita a rivolgersi al medico di base o all’USCA

Se sei rientrato dalla Sardegna rivolgiti al medico di base e all’USCA dell’ASL Salerno più vicina al tuo comune di residenza.

I medici sono a disposizione per indicare la modalità più appropriata al caso, cioè prenotare il tampone o eseguire il test rapido. E’ possibile anche recarsi, muniti di mascherina e rispettando tutte le misure anti-Covid, presso la sede dell’Emergenza-Urgenza dell’ASL Salerno in Via Ricco 60 a Nocera Inferiore dalle 8.15 alle 9.30.

Resta fortemente raccomandato l’isolamento fiduciario per 14 giorni o comunque fino all’esito del test. Si ricorda che l’esito del tampone viene comunicato solo se positivo entro tre giorni dal personale dell’ASL.

Per parlare con un operatore per ulteriori informazioni i numeri a disposizione sono 089 693960 – 081 9212491.

CLICCA QUI per l’elenco delle USCA dell’ASL Salerno.

– Chiara Di Miele –