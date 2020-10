Covid e coprifuoco. Salerno e provincia blindate, scattano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno per il rispetto delle ordinanze restrittive anti-Covid emanate dal Governo, nonché dal Presidente della Regione Campania a seguito della serrata di ieri sera a partire dalle ore 23.00. Oltre 300 i militari impegnati tra Salerno e provincia nell’attento monitoraggio di zone sensibili e aree di interscambio.

Nei vari quartieri della città e nelle fasce costiere amalfitana e cilentana, i militari delle locali Compagnie, d’intesa con il 7° Nucleo elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, insieme a quelli del NIL e del NAS, hanno controllato numerosi esercizi pubblici ed elevato sanzioni per violazioni delle norme restrittive.

Fondamentale il contributo delle Stazioni Carabinieri, che assicurano la presenza per il 95% del territorio provinciale e che sono le prime e principali fonti di informazioni sui territori in merito al rispetto delle regole. Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico.

Centinaia i servizi anti-Covid e prevenzione generale. Nel centro cittadino di Salerno, nell’agro Nocerino Sarnese e nella Piana del Sele, dalle ore 23.00 alle ore 2.00, ci sono state diverse manifestazioni contro le decisioni restrittive che, grazie alla massiccia presenza di militari, si sono svolte senza incidenti e sono terminate pacificamente.

– Chiara Di Miele –