Covid. De Luca incontra il ministro dell’Interno:”Invio immediato di 100 militari per i controlli”

Potenziamento dei controlli in Campania e maggiore presenza delle Forze Armate e dell’Ordine per far sì che vengano rispettate le norme di contenimento del contagio da Covid-19. E’ quanto annuncia il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo un incontro tenutosi ieri con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“Questa mattina lo stesso ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid – annuncia De Luca -. È un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal Commissario Arcuri“.

“Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate” conclude.

– Chiara Di Miele –