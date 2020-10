Covid, contagi a Buccino, Contursi Terme e San Gregorio Magno. I Sindaci chiudono le scuole

Positiva al Covid-19 un’estetista di Buccino, così come annunciato dall’Amministrazione comunale che, insieme all’ASL Salerno, ha già cominciato a tracciare i contatti diretti della donna.

In via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale saranno chiuse per 10 giorni a partire da oggi.

Un contagio anche a Contursi Terme dove, fino a nuova ordinanza, da oggi le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse.

Una persona residente a San Gregorio Magno, dopo il tampone, è risultata positiva al virus. In via precauzionale da oggi le scuole del paese rimarranno chiuse fino al 17 ottobre.

Inoltre un’operatrice sanitaria residente a Oliveto Citra ma che lavora fuori regione è risultata positiva al Covid-19. La donna, accusando i primi sintomi, aveva già provveduto ad isolarsi prima di effettuare il tampone. Il sindaco Mino Pignata ribadisce il richiamo alla responsabilità e a partecipare allo screening gratuito organizzato dal Comune.

– Chiara Di Miele –