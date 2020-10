Nuovo caso di Coronavirus all’ospedale “Curto” di Polla.

Si tratta di un infermiere in servizio al reparto di Urologia. L’uomo è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare in Basilicata.

Il caso è emerso dopo lo screening voluto dal Direttore Sanitario, il dottore Luigi Mandia.

– Claudia Monaco –