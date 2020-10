Covid. A Sala Consilina positivo un medico, a Montesano contagiati due uomini. Sono tutti asintomatici

Nuovi casi di contagio da Covid-19 nel Vallo di Diano. A Sala Consilina a risultare positivo al virus è stato un medico del posto.

L’uomo è asintomatico e si trova in isolamento. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha dato avvio al tracciamento dei suoi contatti diretti.

Nel complesso sono 6 le persone positive al virus a Sala Consilina.

A Montesano sulla Marcellana oggi sono risultati contagiati due uomini. Entrambi sono senza sintomi e in buone condizioni e si trovano in isolamento così come disposto dalle normative in materia di prevenzione del contagio.

– Chiara Di Miele –