Covid. A Polla positive senza sintomi 2 tirocinanti dell’ospedale domiciliate in città,un nuovo caso a Caggiano

Due nuovi contagi da Coronavirus si registrano nella giornata di oggi a Polla.

Si tratta di due ragazze tirocinanti in ospedale, domiciliate in paese ma non residenti.

Entrambe non presentano sintomi dell’infezione.

In totale sul territorio comunale ci sono attualmente 26 persone positive. Fortunatamente si registrano anche 13 guariti.

Un nuovo positivo anche a Caggiano. Si tratta di un cittadino che era da giorni in isolamento poichè contatto diretto di un’altra persona risultata positiva.

Attualmente a Caggiano sono 5 i cittadini positivi al Covid-19.

– Chiara Di Miele –