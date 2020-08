Con un’ordinanza a firma del sindaco Stefano Pisani, nel Comune di Pollica sono state adottate nuove e più stringenti misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.

Per le frazione costiere di Acciaroli e Pioppi scatta l’obbligo di indossare la mascherina dalle 21 alle 6 del mattino per tutto l’abitato.

Le attività commerciali presenti sul molo del porto di Acciaroli dovranno provvedere, con l’utilizzo di 12 stewards, alla vigilanza del rispetto delle misure anti Covid, in particolare il divieto di assembramento e uso delle mascherine.

E’ vietato accedere alle spiagge dopo le 21 e i gestori degli stabilimenti balneari dovranno vigilare, con proprio personale, sulle aree in concessione. In collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine sarà fortemente limitato l’accesso all’abitato di Acciaroli per prevenire eventuali assembramenti e problemi di ordine pubblico.

Il sindaco Pisani ha, inoltre, spiegato che “qualora si dovesse rendere necessario, potrà essere limitato, in qualsiasi momento, l’orario di apertura di tutte le attività commerciali“.

– Paola Federico –