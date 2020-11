Il Sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, corre ai ripari dopo i casi di Covid-19 riscontrati all’interno della Casa di Riposo “Sacro Cuore di Gesù”.

Il primo cittadino, al fine di limitare i contagi, ha ordinato la messa in quarantena della Casa di Riposo di Via Carrara del Convento. Non si potrà entrare ed uscire dalla struttura: ospiti ed operatori potranno uscire solo per l’aggravarsi delle condizioni di salute. La Direzione della struttura, inoltre, dovrà provvedere a separare gli ambienti destinando un’ala agli ospiti risultati negativi.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 18 alle ore 7. Si potrà uscire di casa solo per motivi strettamente necessari.

All’interno dei locali si potrà entrare uno per volta. Dalle ore 20 alle ore 6 saranno consentiti spostamenti solo per esigenze lavorative o di salute.

Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamento dal comune di domicilio abituale verso altri comuni della Campania.

Sono sospese tutte le attività che prevedono assembramenti come riunioni e celebrazioni religiose mentre l’accesso agli uffici comunali è limitato a pratiche urgenti chiamando allo 0975/91116.

Il Sindaco raccomanda, inoltre, di utilizzare i dispositivi di protezione e igienizzare spesso le mani e, in caso di sintomi, di contattare telefonicamente il proprio medico curante.

– Claudia Monaco –

