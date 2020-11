Covid a Buonabitacolo. Il resoconto di Guercio:”26 positivi, monitoriamo la situazione della Casa di Riposo”

Il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, tramite una diretta Fb, ha aggiornato sui casi di contagio da Covid in paese. Attualmente ci sono 26 positivi nel piccolo centro valdianese, di cui 5 asintomatici. Ricordiamo che il focolaio si è acceso nella locale Casa di Riposo tra ospiti e operatori.

“Voglio rassicurare che siamo in stretto contatto con don Antonio e l’ASL per monitorare la questione e nei prossimi giorni si faranno i tamponi ai contatti di caso – ha spiegato Guercio -. Le ordinanze sono state assunte a seguito di stretta interlocuzione con la Prefettura e con l’ASL. Sono scelte frutto di un confronto attento e serio che richiedeva restrizioni ulteriori rispetto a quelle emanate. Vedremo come evolve la situazione e se dovesse esserci un contenimento potremo rientrare nelle restrizioni previste a livello nazionale o regionale, ma se si dovesse presentare un incremento dei casi le restrizioni saranno ulteriori“.

Guercio ha ricordato che “le uscite si fanno entro le 18 e non fuori paese per acquistare i generi primari“. Ovviamente si potrà uscire dal paese per motivi di lavoro, di salute e per altre necessità urgenti.

Il primo cittadino chiede a tutti attenzione ed esorta alla “solidarietà tra le persone“.

