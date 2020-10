A Buonabitacolo sono stati registrati altri due casi di positività al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Giancarlo Guercio.

Al momento quindi in totale risultano quattro i casi positivi totali in paese. Si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti e le due persone, due uomini del posto, si trovano in isolamento.

“Si prega di prestare la massima attenzione e di usare tutte le misure di sicurezza” afferma Guercio.

– Chiara Di Miele –