E’ di Moliterno il cittadino lucano risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri dopo il suo rientro dall’Emilia Romagna. Ad annunciarlo è la pagina Fb del Comune valdagrino.

L’uomo si trova già in isolamento anche rispetto ai familiari. Qualche giorno prima di tornare in Basilicata l’uomo è stato sottoposto al tampone nella sua cittadina di residenza in Emilia Romagna ma il risultato gli è stato comunicato dalla segreteria dell’Azienda Sanitaria quando aveva già raggiunto la sua terra di origine.

Dal Comune di Moliterno arriva l’invito a tutti i concittadini ad indossare le mascherine, rispettare il distanziamento ed igienizzare le mani.

– Chiara Di Miele –

