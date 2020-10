Covid-19. Tutti negativi i tamponi dei bambini della scuola elementare di Scario

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sui bambini della prima elementare del plesso scolastico della frazione Scario del Comune di San Giovanni a Piro.

La notizia è stata comunicata dal sindaco Ferdinando Palazzo che ha immediatamente revocato il provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio che era stato disposto a seguito della positività al Covid-19 di un’insegnante.

“L’Asl ci ha comunicato la negatività di tutti i tamponi effettuati – ha dichiarato il primo cittadino –. Termina così un’altra vicenda vissuta in questo particolare momento di emergenza. Ancora una volta, l’agire immediato, la necessaria freddezza nella gestione e lo screening dell’Asl hanno in breve tempo restituito tranquillità alla nostra scuola che, seppur tra mille difficoltà, deve essere messa in condizione di lavorare in maniera efficiente e sicura nell’interesse dei nostri figli. Un abbraccio virtuale a tutte le famiglie che hanno vissuto momenti di ansia e trepidazione“.

Il sindaco Palazzo ha, infine, colto l’occasione per ribadire a tutti i cittadini che è necessario continuare a rispettare con serietà tutte le norme anti-Covid.

“Solo così – conclude – riusciremo a superare questo momento di criticità“.

– Paola Federico –

