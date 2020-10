Covid-19. Tre nuovi casi ad Agropoli, positivo un alunno della Scuola Primaria

Tre nuovi casi di positività al Covid-19 si registrano oggi ad Agropoli.

Si tratta due contatti di una persona risultata positiva nei giorni scorsi e un nuovo contagiato. La catena di contatti di quest’ultimo si limita a sole due persone.

Tra i tre c’è anche un bambino che frequenta la Scuola Primaria di Moio che domani resterà chiusa per permettere di la sanificazione dei locali.

“Giovedì la scuola potrà riaprire ma ovviamente non torneranno in aula tutti i compagni dell’alunno contagiato e gli insegnanti con cui è entrato in contatto – afferma il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola -. Voglio rassicurare i cittadini, la situazione è sotto controllo“.

Il piccolo è asintomatico e sta bene, ma ha dovuto fare il tampone proprio perché fa parte della catena dei contatti diretti di una persona precedentemente contagiata dal Covid.

– Chiara Di Miele –