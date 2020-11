Covid-19. Speranza firma ordinanza che rinnova la zona arancione in Basilicata fino al 3 dicembre

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui rinnova le misure restrittive previste per alcune Regioni, tra cui la Basilicata.

Si tratta di un’ordinanza che dispone le misure attualmente vigenti considerando che ogni due settimane l’applicazione delle fasce deve essere confermata. La Basilicata, quindi, resta arancione.

L’ordinanza ha validità fino al 3 dicembre, data in cui scade il dpcm del 3 novembre che ha previsto la suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse.

Oltre alla Basilicata sono state confermate le misure anche per la provincia autonoma di Bolzano, per la Liguria e per l’Umbria.

– Claudia Monaco –