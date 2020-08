Buone notizie a Buonabitacolo in merito all’emergenza Covid-19.

I nove tamponi effettuati sui contatti del 48enne indiano risultato positivo al virus hanno dato esito negativo. I tamponi sono stati effettuati nella cerchia familiare del paziente.

Un respiro di sollievo, quindi, nel piccolo comune valdianese. Rassicurazioni giungono dal Sindaco Giancarlo Guercio: “La notizia degli esiti dei tamponi, per fortuna tutti negativi – dichiara – tranquillizza tutta la cittadinanza. Abbiamo scongiurato un problema, ma sappiamo quanto è necessario tenere alta la guardia. In questa fase di contagi in aumento bisogna essere ancora più attenti e rispettare con scrupolo le prescrizioni per il contrasto al Covid-19: indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani e soprattutto assicurare il distanziamento tra persone”.

Il paziente è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

– Claudia Monaco –