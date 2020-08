Covid-19. Smentiti casi di contagio o decessi per il virus a Castellabate

Non vi sono casi di contagio da Coronavirus a Castellabate. In queste ore alcune notizie riferiscono del decesso di una persona anziana di Santa Maria di Castellabate che lascia altri due positivi in famiglia ma tutto ciò non corrisponde alla realtà dei fatti, così come specificato dall’Amministrazione comunale.

Dall’ASL hanno confermato che non ci sono casi di contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, smentisce così la notizia:”La situazione è sotto controllo e a seguito di un colloquio con il responsabile dell’ASL mi è stato confermato che non ci sono casi a Castellabate né decessi. Smentisco categoricamente riservandomi di dare mandato all’Ufficio Legale del Comune di verificare se ci sono i presupposti per procedere a querelare gli organi di stampa in questione per diffusione di notizie non veritiere e per procurato allarme“.

