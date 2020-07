Covid-19. Senza mascherine nei luoghi chiusi, a Salerno scattano le prime multe da mille euro

Scattano a Salerno le prime multe da mille euro per non avere rispettato l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi.

Da questa mattina la Polizia Municipale sta effettuando controlli a tappeto nei negozi all’indomani dell’ordinanza regionale che ha inasprito le misure anti-Covid-19 in Campania.

Le multe sono state applicate in tre esercizi commerciali della zona orientale di Salerno.

Presente ai controlli anche il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

“Questa ultima ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – ha detto il primo cittadino – è giusta e va applicata senza sconti. Non solo i gestori degli esercizi commerciali ma anche i clienti degli stessi devono rispettare le medesime norme. Dobbiamo pensare che questa deve essere una battaglia di tutti per sconfiggere il virus. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Non è sicuramente facile controllare tutti e tutto. Deve scattare un meccanismo interiore nella coscienza di ognuno. Alle azioni persuasive, per chi sbaglia, seguiranno anche durissime azioni repressive se necessarie”.

– Claudia Monaco –

