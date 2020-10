Primo caso di Coronavirus a Sacco.

A renderlo noto è il sindaco Franco Latempa.

Si tratta di una signora che non presenta sintomi e che si trova in isolamento domiciliare: “Ho già provveduto a contattarla per accertarmi delle sue condizioni – ha riferito Latempa – e le ho augurato un presto ritorno alla normalità”.

– Claudia Monaco –