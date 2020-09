E’ risultato positivo al Covid-19 un medico che lavora all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

In seguito al risultato del suo tampone il reparto in cui presta servizio è stato tempestivamente sanificato e tutti i sanitari e operatori che vi lavorano sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone.

La persona positiva al virus si trova in regime di quarantena.

La situazione al “Curto”, come fa sapere il Direttore Sanitario Luigi Mandia, è sotto controllo.

– Chiara Di Miele –