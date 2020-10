Nuovo caso di Coronavirus nel Vallo di Diano.

Si tratta di un docente di Teggiano in servizio presso l‘Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio. Il professore si trovava già in isolamento domiciliare in quanto legato ad un caso di positività.

Le sue condizioni di salute sono buone.

L’Istituto ha avviato tutte le procedure del caso come fa sapere la Dirigente Scolastica Rosaria Murano che ha inviato al docente “un augurio di pronta guarigione”.

– Claudia Monaco –