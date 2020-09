Covid-19. Positivo al virus uno studente del Liceo “Pascoli” di Viggiano

“Uno studente che frequenta il Liceo Classico ‘G. Pascoli’ è risultato positivo al Coronavirus“. A comunicarlo è il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala.

“Si tratta di un ragazzo non residente nel nostro comune – ha dichiaro Cicala -. La macchina della prevenzione è pienamente operativa, immediatamente ci siamo attivati insieme all’ASP, alla Dirigenza scolastica e alla Regione Basilicata allo scopo di adottare tutte le misure precauzionali necessarie ed eseguire quanto previsto dai protocolli dettati dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri“.

Il primo cittadino di Viggiano ha colto l’occasione per invitare la cittadinanza a rispettare le misure igienico-sanitarie in vigore e ha sottolineato come sarà sua premura comunicare ogni altra ed utile notizia in merito.

– Paola Federico –