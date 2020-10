Covid-19. Nuovi contagi a Buonabitacolo, tra loro anche l’ex sindaco Elia Rinaldi

Elia Rinaldi, ex sindaco di Buonabitacolo, è risultato positivo al Coronavirus.

“Considerate le mie condizioni di salute non pensavo affatto di aver contratto il virus“, afferma Rinaldi dopo aver ricevuto questa mattina l’esito del tampone.

Nelle 48 ore precedenti all’effettuazione del tampone Rinaldi sottolinea di non aver incontrato nessuno: “Sono in quarantena preventiva da domenica e non ho visto neanche la mia famiglia da oltre due settimane, per fortuna“.

“Vi invito a fare massima attenzione – dice infine – e a non sottovalutare nessun pericolo“.

Oltre a Rinaldi sono altri due i cittadini positivi Covid-19 registrati nella giornata odierna a Buonabitacolo. Si tratta di un uomo asintomatico e una donna che presenta uno stato febbrile.

– Paola Federico –