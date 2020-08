Covid-19. Nuovi casi a Caselle in Pittari, positiva una donna di Campagna

Altri casi di contagio da Covid-19 a Caselle in Pittari dopo le 12 persone risultate contagiate qualche giorno fa e legate ad un’attività commerciale del posto.

Secondo quanto comunicato dall’Asl Salerno oggi sono altre 3 le persone positive a Caselle in Pittari e rientrano tra i contatti diretti dei contagiati precedenti. Si trovano tutti in isolamento. Questa mattina il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli ha effettuato 84 tamponi a tutti i contatti tracciati nelle ore precedenti a Caselle in Pittari.

Una persona positiva anche a Campagna. Si tratta di una donna residente in paese per la quale l’Asl ha già avviato i protocolli previsti dal caso.

– Chiara Di Miele –