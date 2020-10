Covid-19, non ce l’ha fatta un 70enne di Moliterno. Era stato ospite nella RSA di Marsicovetere

Terzo decesso in Basilicata nel giro di poche ore tra le persone positive al Covid-19. Non ce l’ha fatta un uomo di Moliterno, di 70 anni, che era stato ospite nella casa di riposo di Marsicovetere.

L’ospite, da diversi giorni, era stato trasferito presso la struttura del “Don Uva” di Potenza, nel reparto adibito all’accoglienza dei numerosi ospiti delle case di riposo lucane, dove sono scoppiati diversi focolai.

Si tratta del decimo ospite della RSA del centro della Val d’Agri deceduto nel giro di tre settimane. Mentre i decessi in Basilicata, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 41, con e per Coronavirus.

Per quanto riguarda il 70enne di Moliterno, in corso accertamenti per capire se soffriva di altre patologie pregresse. E’ la quarta persona di Moliterno morta dopo essere risultata positiva al virus.

Nelle ore precedenti avevano perso la vita altre due persone: un 75enne di San Chirico Raparo ed un 87enne originario del salernitano. Erano ricoverati al “Don Uva” ed al “San Carlo”, ed erano stati in precedenza ospiti della casa di riposo di Brienza.

– Claudio Buono –