Covid-19. Non ce l’ha fatta anziano di Perdifumo risultato positivo nei giorni scorsi

Non ce l’ha fatta un anziano di Perdifumo, risultato nei giorni scorsi positivo al Covid-19. A darne notizia è l’Amministrazione comunale del piccolo centro cilentano. “Siamo vicini ai suoi cari che in autoisolamento stanno vivendo questa difficile situazione” affermano gli amministratori.

Lo scorso 12 novembre era risultato positivo ed era stato ricoverato nell’Ospedale di Benevento. Nelle ultime ore la situazione si è aggravata.

Inoltre un altro cittadino, residente nella frazione di Vatolla, già in isolamento insieme alla moglie positiva, è risultato contagiato. La persona da oltre una settimana era già in autoisolamento.

“Questo è un momento difficile per la nostra comunità, in cui l’unica cosa che possiamo fare è rispettare le misure e non abbassare la guardia” dicono ancora dall’Amministrazione.

– Chiara Di Miele –