Covid-19. Negativi tutti i tamponi dello screening di massa effettuato a Casalbuono

Tutti negativi gli 85 tamponi effettuati a Casalbuono in occasione dello screening di massa svoltosi lo scorso 5 maggio presso il locale Centro Polifunzionale.

Ad annunciarlo è il sindaco Carmine Adinolfi che esprime grande soddisfazione anche per le modalità di svolgimento dello screening e per l’esito finale che fa tirare un sospiro di sollievo alla piccola comunità valdianese.

Come noto, i tamponi rino-faringei effettuati in questi giorni in diversi paesi del Vallo di Diano rientrano nel Piano Operativo Regionale di sorveglianza sanitaria del Covid-19. Ricordiamo che a Casalbuono, dall’inizio della pandemia, non sono stati registrati casi di positività al virus.

– Chiara Di Miele –