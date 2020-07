Covid-19. Monito di De Luca: “Chiuderò i negozi dove non si usano le mascherine, invito alla prudenza”

“È pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione”.

Lo ha detto oggi il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia.

“Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo – ha aggiunto De Luca – a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto”.

“O assumiamo un comportamento rigoroso – ha ammonito – oppure non arriviamo neanche a settembre. Quindi occorre rispetto per la collettività, nessuno si può consentire di essere irresponsabile. Senza il senso di responsabilità dei cittadini non governeremo questa fase di transizione”.

“Si è deciso ad esempio di aprire i bar ma ci si entra con la mascherina – ha aggiunto – la si toglie per consumare la bevanda ma non per fare dibattito o giocare a burraco. Si va a consumare e basta. In ogni attività pubblica deve prevalere la prudenza e la protezione. Nei prossimi giorni verificheremo l’evoluzione della situazione ma è evidente che se manca la protezione di base, l’uso della mascherina e il lavaggio delle mani, la situazione del Paese sarà fortemente a rischio perché avremo l’assommarsi di contagio esterno con l’irresponsabilità interna. Queste due componenti rendono ingestibile la situazione”.

– Claudia Monaco –