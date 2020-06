Covid-19. L’OMS avverte: “No all’utilizzo dei guanti nei luoghi pubblici, aumentano il rischio d’infezione”

I guanti non servono per difendersi dal Coronavirus a meno che non si lavori in un ospedale o in un centro medico.

È quanto chiarisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità che non raccomanda l’uso di guanti perché utilizzarli può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.

Nei luoghi pubblici come i supermercati oltre al distanziamento fisico, l’OMS raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita.

“Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani – chiarisce – i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus”.

– Claudia Monaco –