Covid-19. L’Associazione Italiana Persone Down di Potenza continua a distanza le attività per i ragazzi

In questo inedito momento storico, con i luoghi di aggregazione inaccessibili, le attività sospese e la socialità interrotta per l’emergenza sanitaria, l’Associazione Italiana Persone Down sente la responsabilità forte di assumersi un impegno, anche in questa situazione in cui tutti “restiamo a casa”. L’obiettivo è restare vicino ai ragazzi con sindrome di Down per dar loro un segnale di normalità e continuare a sviluppare ed esercitare competenze e autonomie.

L’Associazione Italiana Persone Down Onlus Sezione di Potenza non si ferma. Grazie all’impegno degli operatori sia di Potenza che di Villa d’Agri e Lauria, le attività continuano, utilizzando strumenti diversi che il web mette a

disposizione, sviluppando in tal modo anche nuove competenze.

Grazie a piattaforme web, come Zoom-meeting o tramite WhatsApp, i ragazzi si connettono contemporaneamente e riescono a mantenere un buon livello di socializzazione. L’obiettivo infatti è di rimanere “connessi” e di proseguire i progetti iniziati insieme. Ogni settimana gli operatori propongono delle attività ai ragazzi che si raccontano, cucinano a distanza dolci, piatti per la famiglia o la merenda, realizzano lavori da condividere con gli amici di sempre.

Continua anche a distanza il corso di teatro con la stessa modalità, con l’obiettivo di acquisire piccole tecniche teatrali attraverso il gioco. Un modo per esternare i propri sentimenti è la fotografia: ai ragazzi è stato chiesto di scattare alcune foto che rappresentino la loro vita in tempo di Covid-19.

“Non è semplice per nessuno cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, capirne le motivazioni e responsabilizzarsi per rispettare regole comuni – fanno sapere dall’associazione -. Grazie alle famiglie e al lavoro degli operatori, alla loro professionalità e dedizione, i nostri ragazzi supereranno anche questo periodo, sempre più coscienti e con la consapevolezza che la vittoria sul Covid-19 avverrà anche grazie al loro comportamento. Anche questo è un passo per la reale inclusione“.

Per informazioni Associazione Italiana Persone Down Onlus sezione di Potenza, Piazza Gianturco – segreteria@aipdpz.it.

– Chiara Di Miele –