Sono tante le iniziative di solidarietà che stanno prendendo piede in questa Settimana Santa resa particolare a causa delle regole da rispettare per evitare il diffondersi del Coronavirus.

In vista della Santa Pasqua l’Associazione Cinofila Team Monte Pruno ha donato uova e colombe pasquali alle famiglie del territorio di Roscigno. La donazione è stata effettuata grazie ad una raccolta fondi ed ad contributo della Banca Monte Pruno, diretta da Michele Albanese.

“La nostra iniziativa – afferma il vicepresidente del Team Monte Pruno Francesco Palmieri – nasce con l’intento di far arrivare il nostro affetto ad ogni singola persona in questo momento così delicato per tutti”.

Le uova e le colombe pasquali sono state distribuite da alcuni membri del Team, dal parroco di Roscigno e dal sindaco Pino Palmieri.

Questi ultimi hanno, inoltre, scritto una lettera destinata a fedeli e cittadini in occasione della Santa Pasqua.

– Paola Federico –